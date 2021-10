Besonderer Familienausflug bei Shakira (44)! Seit 2011 ist die Sängerin mit dem Profifußballer Gerard Piqué (34) verheiratet. Gemeinsam hat das Ehepaar zwei Kinder, die Söhne Milan (8) und Sasha (6), die es von der Öffentlichkeit fernhält. Für gewöhnlich schreitet die "Whenever Wherever"-Interpretin daher ohne ihre Lieben über den roten Teppich. Am Donnerstag gab es die vierköpfige Familie aber endlich mal zusammen zu sehen: Gemeinsam besuchten sie den Ballon-Weltcup in Barcelona.

Der Ballon-Weltcup fand in diesem Jahr zum allerersten Mal statt, organisiert wurde das Turnier unter anderem von Piqué. Auf dem roten Teppich der Eröffnungsfeier posierte der spanische Innenverteidiger nicht nur mit seiner Ehefrau Shakira, sondern auch mit den gemeinsamen Söhnen. Milan und Sasha schienen das Blitzlichtgewitter zu lieben und posierten schon genauso professionell wie ihre Eltern für die Fotografen.

Passend zum Sportevent hatte die Familie sich in bequeme Kleidung geworfen. Während ihre Männer in Jeans kamen, trug die Kolumbianerin einen Overall mit Dschungel-Print. Darunter ließ Shakira ihren BH hervorblitzen und war somit nicht nur wegen ihrer seltenen Familienbegleitung ein echter Blickfang.

Getty Images Shakira, Sängerin

Getty Images Shakira und Gerard Piqué im Mai 2014

Getty Images Shakira und Gerard Piqué mit Sohn Milan, 2014

