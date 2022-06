So soll die Hochzeit von Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) aussehen. Das Paar lernte sich bei den Dreharbeiten zu dem Film "Midnight in the Switchgrass" im März 2020 kennen. Von da an nahm die Liebesgeschichte der beiden ihren Lauf. Für beide soll es die Liebe ihres Lebens sein, die sie nun auch mit einer Hochzeit offiziell machen wollen. Der Verlobung Anfang des Jahres soll bald die Trauung folgen. Neue Informationen geben nun Einblicke in die Gestaltung der Hochzeitsfeier von Megan und MGK.

Ein Insider verriet Entertainment Tonight, dass sich die Hochzeitsvorbereitungen dem Ende zuneigen würden. "Sie wollen eine dunkle, sexy, sehr punkrockige und glamouröse Feier", beschrieb der Informant das Konzept der Feier. Dies würde auch die Beziehung der beiden widerspiegeln: "Ihre Beziehung ist sehr intensiv, dunkel, romantisch und sexy, und so soll auch ihre Hochzeitsfeier sein."

Diese Angaben scheinen zu den skurrilen Plänen zu passen, die der Sänger schon zuvor preisgab. So berichtet Machine Gun Kelly, dass es erst zur Trauung kommen soll, "sobald man mir einen roten Fluss im Gothic-Stil machen kann." Aufgrund seiner künstlerischen Visionen wäre es außerdem schwierig, eine Location zu finden, in der dies möglich ist.

Machine Gun Kelly und Megan Fox bei ihrer Verlobung

Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den VMAs 2021

Machine Gun Kelly und Megan Fox

