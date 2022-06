Herzogin Kate (40) und Camilla Parker Bowles (74) sorgen für einen tollen Auftritt! In diesem Jahr wird das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) gefeiert – zudem findet am heutigen Tage die alljährliche Militärparade Trooping the Colour statt. Sogar Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) wohnen dem Spektakel im Publikum bei. Auch die anderen Royals nehmen natürlich an der Zeremonie teil: Kate und Camilla strahlten in der ersten Kutsche um die Wette!

In der Kutsche saßen die Ehefrau von Prinz William (39) und Camilla, außerdem waren auch Kates Kinder Prinzessin Charlotte (7), Prinz George (8) und Prinz Louis (4) mit von der Partie. Während Camilla zu diesem besonderen Anlass eine stilvolle blau-gestreifte Robe und einen eleganten blauen Hut trug, setzte Kate auf einen wunderschönen Look ganz in Weiß.

Die anwesenden Schaulustigen konnten die beiden Damen mit ihrem Auftritt offensichtlich von sich überzeugen. Das Publikum jubelte begeistert, während Kate und Camilla an den Menschen vorbeifuhren und fröhlich winkten.

Getty Images Camilla Parker Bowles und Herzogin Kate im Juni 2022 in London

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte im Juni 2022

Getty Images Prinz George, Camilla Parker Bowles und Herzogin Kate i

