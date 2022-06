Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an. Britney Spears (40) lernte Sam Asghari (28) 2016 bei den Dreharbeiten für ihr "Slumber Party"-Musikvideo kennen. Ende 2021 machte der Fitnesstrainer der Popsängerin sogar einen Heiratsantrag. Im April 2022 gab das Paar dann bekannt, dass sie ein Kind erwarten – einige Wochen später verlor die "Circus"-Interpretin jedoch leider das Baby. Die beiden blicken trotzdem positiv ihrer Zukunft entgegen. Sam sprach nun über ihre Beziehung und plauderte aus, dass sie sich in mancher Hinsicht stark voneinander unterscheiden.

In einem Interview mit GQ verriet der Sportler, dass er sich in seinem Lebensstil stark von seiner Verlobten unterscheide. "Ich bin mit einem Mädchen zusammen, das sehr teuer ist", erklärte der "Hacks"-Darsteller und holte weiter aus: "Wenn es nach mir ginge, würden wir weniger reisen und in einem viel billigeren Hotel wohnen und wir würden wahrscheinlich von 60 Dollar pro Tag leben." Dennoch gehe der 28-Jährige gerne Kompromisse für seine Liebste ein, denn er versuche, sich immer auf sie abzustimmen.

Der Fitness Coach hat einen guten Grund für seine Sparsamkeit! "Ich gehe vorsichtig mit dem Geld um, weil ich meinen Kindern eine Zukunft aufbauen möchte", verriet Sam. Er selbst sei in ganz anderen Verhältnissen aufgewachsen, da er im jungen Alter aus seinem Heimatland Iran in die Vereinigten Staaten übergesiedelt sei. Dadurch habe er eine andere Sichtweise entwickelt, wie er berichtete: "Wenn man in dieses Land kommt, hat man ein Ziel vor Augen. Man kommt nicht hierher, um herumzualbern."

Getty Images Sam Asghari, Fitnesscoach

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Sam Asghari im April 2022

