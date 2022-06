Für Prinz Andrew (62) läuft das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) anders als geplant! Zwar wurde der Sohn der Monarchin bereits im Vorfeld von der Trooping the Colour-Parade ausgeschlossen – allerdings sollte er dann eigentlich am Freitag beim großen Gottesdienst zu der royalen Familie dazustoßen. Doch aus diesen Plänen wird jetzt nichts: Andrew musste seine Teilnahme an dem Gottesdienst nämlich plötzlich absagen!

Laut eines Berichts von The Sun könne Andrew am Freitag nicht wie geplant mit der Königsfamilie in der Londoner St. Pauls Kathedrale zusammenkommen, um den großen Gottesdienst zu besuchen: Der Sohn der Queen sei jetzt nämlich positiv auf das Coronavirus getestet worden – und musste die Feierlichkeit deshalb absagen, um sich zu isolieren. Somit verpasst er die größte Zusammenkunft der Royals seit Prinz Harry (37) und Herzogin Meghans (40) Hochzeit 2018.

Aber stellt Andrews Testergebnis auch eine Gefahr für die Queen dar? Zwar hätten sich der 62-Jährige und seine Mutter in den vergangenen Tagen gesehen – doch bislang bestehe trotzdem kein Grund zur Sorge: Die Regentin sei negativ getestet worden und habe Andrew seit seiner Diagnose nicht mehr getroffen.

Getty Images Prinz Andrew und Queen Elizabeth II. im April 2013

Getty Images Prinz Andrew im April 2021

Getty Images Die Queen im Mai 2022

