Denise Hersing (26) steht unter Schock. Die Ex-Bachelor-Kandidatin war zuletzt bei Bachelor in Paradise zu sehen. In der Sendung kam sie dem Ex-Bachelorette-Teilnehmer Lorik Bunjaku (25) näher – doch ein Paar wurde aus ihnen nicht. Nach wie vor haben die beiden ein undefiniertes Verhältnis zueinander. Doch jetzt wandte sich Denise mit einem anderen privaten Thema an ihre Fans: Sie hatte einen Autounfall.

"Ich hatte vorgestern einen Autounfall – mein erster. Wir sind auf der Autobahn gefahren und es hat geregnet", erzählte Denise auf Instagram. Aufgrund von Aquaplaning seien sie und ihre Begleitung von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen habe sich komplett gedreht. Auch die Airbags wurden ausgelost. "Wir sind nicht überschlagen. Wir sind 50 bis 70 Meter geschlittert", schilderte die 26-Jährige.

Als sie zum Stillstand kamen, kamen ihnen Menschen zur Hilfe. Auch die Polizei und Feuerwehr trat bald ein. "Ich weiß nicht, wie viele Schutzengel wir hatten, dass wir da heile rausgekommen sind. Wenn man weiß, wie nah man am Tod war, weiß man das Leben anders zu schätzen", war Denise sichtlich ergriffen.

Bachelor in Paradise, RTL Denise Hersing, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / denisiii._ "Bachelor in Paradise"-Star Denise Hersing

