Schönes Mutter-Sohn Duo! Machine Gun Kelly (32) verriet, dass seine Mutter ihn verlassen hatte, als er erst neun Jahre alt war. Der in Houston geborene Sänger wurde von seinem Vater großgezogen, welcher im Juni 2020 verstarb. Seinen Schmerz verarbeitete der 32-Jährige in seiner Musik, wie in seinem 2019 veröffentlichten Song "Burning Memories." Das Lied handelt von den Emotionen und der Wut, die er seiner Mutter gegenüber empfand – er hatte gehofft, sie nie wiederzusehen. Doch jetzt zeigt ein Schnappschuss: Machine Gun Kelly traf seine Mutter!

Auf Instagram teilte Machine Gun Kelly ein süßes Bild von sich und seiner Mama: "Darf ich vorstellen... meine Mutter", lautet die Bildunterschrift. Auf dem Foto sieht man die beiden im Schneidersitz vor einer Garage sitzen und sich dabei liebevoll aneinander anlehnen. Der Sänger scheint sehr glücklich zu sein und hält den Mittelfinger in die Kamera, während seine Mutter das Friedenszeichen macht.

Den begeisterten Fan-Reaktionen schloss sich auch Realitystar Kourtney Kardashian (43) an, indem sie das süße Bild mit einem Like versah. Seine Community war total aus dem Häuschen: "Ich freue mich so sehr für dich, dass ich heulen könnte", schrieb ein User. Auch die restlichen Kommentare waren voll mit Glückwünschen.

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly 2022

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de