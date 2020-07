Machine Gun Kelly (30) muss einen schweren Verlust erleiden! Eigentlich schwebt der Rapper zurzeit auf Wolke sieben. Kürzlich stellte er Megan Fox (34) als die neue Frau an seiner Seite vor. Seitdem zeigt sich das frisch verliebte Pärchen turtelnd in der Öffentlichkeit. Und auch beruflich schwimmt der Musiker auf einer Erfolgswelle. Jetzt wollte der 34-Jährige das einjährige Bestehen seines Albums "Hotel Diablo" feiern. Doch ein schlimmer Schicksalsschlag durchkreuzte seine Pläne: Sein Vater ist jetzt verstorben!

"Dieses Album beinhaltete alles, was ich sagen wollte. Ich weiß, wie wichtig es meinen Fans ist. Aber mein Vater hat heute Morgen seinen letzten Atemzug getan", schrieb Colson Baker, wie Machine Gun Kelly bürgerlich heißt, auf Instagram. "Ich habe noch nie in meinem Leben einen so tiefen Schmerz empfunden", zeigte er sich am Boden zerstört. Der "Bloody Valentine"-Interpret wolle sich nun erst mal zurückziehen und sein Handy ausstellen. Zu den genauen Umständen des Todes seines Papas schweigt der US-Amerikaner bisher.

"Ich liebe euch, danke für alles", schloss er seinen Text ab. Seine Fans reagierten bestürzt und hinterließen zahlreiche Beileidsbekundungen. "Es tut mir so leid. Wir sind in Gedanken bei dir. Ich wünsche dir und deiner Familie ganz viel Kraft", lautet nur einer der liebevollen Kommentare seiner Anhängerschaft.

Michael Kovac/Getty Images for GQ Machine Gun Kelly, Rapper

Getty Images Machine Gun Kelly, Rapper

Getty Images Machine Gun Kelly, 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de