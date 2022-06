Sarafina Wollny (27) erinnert sich an die Geburt ihrer Zwillinge zurück. Im Juni vergangenen Jahres begrüßte die TV-Bekanntheit gemeinsam mit ihrem Mann Peter (29) ihre beiden Söhne Casey (1) und Emory (1) auf der Welt. Doch kurz nach der Geburt musste sie sich von Casey trennen, da er operiert werden musste. Jetzt sprach Sarafina darüber, wie schwer das damals für sie war.

In ihrer Instagram-Story stellte sich die 27-Jährige den Fragen ihrer Fans zu der Geburt und ihren Söhnen. Die Twins hatten damals beide einen beidseitigen Leistenbruch – doch bei Casey kam es zu Komplikationen, weshalb er sich einer Operation unterziehen musste. "Ich hatte so Angst, als Casey in den OP kam, ich saß dort und war nur am Weinen. [...] Das Schlimmste war auch noch, dass man alleine dort saß. So verging die Zeit noch langsamer", gab Sarafina ehrlich zu.

Auch die schwere Geburt, bei der damals ein Notkaiserschnitt durchgeführt werden musste, belastet das Paar noch immer sehr. "Ich glaube, wir werden es nie richtig verarbeiten können. Es wird uns immer wieder, egal was für ein Anlass ansteht, an diese schwere Zeit erinnern", erzählte Sarafina. Doch sie zeigte sich nun auch dankbar, dass sie es dennoch alle gut überstanden haben.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Söhnen Casey und Emory, November 2021

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie, RTLZWEI Sarafina und Peter Wollny mit ihren Kids

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollnys Zwillinge Emory und Casey im November 2021

