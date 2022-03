Emma Schweiger (19) schwebt auf Wolke sieben! In den vergangenen Jahren war es ziemlich ruhig um die Tochter von Til Schweiger (58) geworden. Ihr wurde die Aufmerksamkeit, die sie noch im Kindesalter durch ihre Rollen in Filmen wie "Kokowääh" oder "Honig im Kopf" bekam, einfach zu viel: Sie zog mit ihrer Mutter Dana (54) in die USA, wo sie seitdem ein Leben abseits der Öffentlichkeit führt. Doch jetzt gab Emma ein seltenes privates Detail preis: Sie hat offenbar einen Freund und zeigte diesen nun in einem Video!

In ihrer Instagram-Story teilte die 19-jährige Schauspielerin eine Aufnahme, die sie und ihren Liebsten bei einem Restaurantbesuch zeigt. In einer weiteren Sequenz lehnt sie sich verliebt an ihn und beißt sich auf die Lippe. Daraufhin schwenkt sie die Kamera weg – offenbar um dem jungen Mann einen Kuss zu geben.

Mit weiteren Details zu ihrem Liebesglück hält sich Emma bislang bedeckt. Weder der Name noch das Alter ihres Freundes sind bislang bekannt. Auch wie lange die beiden schon gemeinsam durchs Leben gehen, ist unklar. Vor rund zwei Jahren gab die Kalifornierin jedoch einen Hinweis, dass sie womöglich verliebt ist. Damals hatte sie ein Röntgenbild eines weiblichen Oberkörpers veröffentlicht, in dem offenbar Schmetterlinge herumfliegen.

Anzeige

Instagram / emma.schweiger Emma Schweiger, 2019

Anzeige

Instagram / emma.schweiger Emma Schweigers Freund im März 2022

Anzeige

Getty Images Emma Schweiger im Januar 2013 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de