Süße Baby-News bei This Is Us-Schauspielerin Mandy Moore (38)! Im Februar 2021 wurde die amerikanische Sängerin und Songwriterin zum ersten Mal Mama: Söhnchen August Harrison machte Mandy und ihren Ehemann Taylor Goldsmith zu einer kleinen Familie. Seitdem genießt die Schauspielerin ihr Mamaglück in vollen Zügen. Jetzt verkündete Mandy die nächsten freudigen Nachrichten: Sie ist nun mit Baby Nummer zwei schwanger!

Via Instagram teilte Mandy vor wenigen Minuten die frohe Botschaft mit ihren Followern: Sie postete ein Bild von ihrem Sohn Gus, der ein T-Shirt mit der Aufschrift "Big Brother" trägt. Unter dem Pic schrieb die 38-Jährige: "Ein unglaublich zukunftsträchtiges Kapitel meines Lebens ist gerade zu Ende gegangen und das Nächste als Mutter von zwei Kindern beginnt gerade... Und wir sind so dankbar und aufgeregt. [...] Gus wird der beste große Bruder sein!" Gleichzeitig verriet die "This Is Us"-Darstellerin, welches Geschlecht ihr zweites Kind haben wird: August wird einen kleinen Bruder bekommen! Das Baby soll im Herbst auf die Welt kommen.

Die Fans freuen sich für Mandy und ihren Mann Taylor! Unter dem Post gratulierten die Follower dem Ehepaar zum Babyglück: "Ich freue mich so sehr für dich und deine ganze Familie", "Herzlichen Glückwunsch, Familie Goldsmith!" oder "Mandy! Die beste Nachricht! Die beste Nachricht überhaupt!", hieß unter anderem in den Kommentaren.

Mandy Moore mit ihrem Sohn August

Mandy Moore, Schauspielerin

Mandy Moore mit ihrem Partner und dem gemeinsamen Sohn

