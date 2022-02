Mandy Moores (37) Nachwuchs hat einen großen Meilenstein zu feiern! Im Februar des vergangenen Jahres wurde das Leben der Schauspielerin komplett auf den Kopf gestellt: Sie wurde zum ersten Mal Mutter. Sohnemann August ist der ganze Stolz der "This Is Us"-Darstellerin. Im Netz teilt die TV-Bekanntheit regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag. Jetzt hatten Mandy und ihre Liebsten allen Grund zur Freude: Ihr Spross wurde bereits ein Jahr alt!

Via Instagram veröffentlichte Mandy nun mehrere Schnappschüsse von ihrem Wochenende – dabei stand ihr Nachwuchs im Mittelpunkt: "Die erste Geburtstagsparty war ein Hit. Erinnerungen gemacht und so voller Liebe und Kuchen!" Mit einem strahlenden Lächeln posieren das Geburtstagskind August, Mama Mandy und Papa Taylor vor der Kamera. Doch wie verbrachte das Trio den besonderen Tag überhaupt? Die kleine Familie schmiss eine Feier im Park mitsamt Kuchen, Luftballons und ein paar Gästen.

Die Fete schien auf jeden Fall ein voller Erfolg gewesen zu sein. Neben den Eindrücken des Tages teilte Mandy auch ein rührendes Video, in dem mehrere Aufnahmen von Augusts erstem Lebensjahr zu sehen sind. "Deine Mutter zu sein ist ein Geschenk", schwärmte die 37-Jährige und kann ihre Liebe kaum in Worte fassen.

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihre Familie an Augusts Geburtstag

Getty Images Mandy Moore, "This Is Us"-Star

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit ihrem Sohn August

