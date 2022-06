Sie haben sich auch den Segen Gottes eingeholt! Bei dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler Kevin Großkreutz (33) läuft es im Privatleben aktuell wie am Schnürchen. Vor über drei Jahren gab er seiner großen Liebe Carolin das Jawort. Ihre zwei Kinder machen das Familienglück der beiden perfekt. Doch nun überrascht der Kicker seine Fans mit einer freudigen Nachricht: Kevin und Caro sind noch einmal vor den Traualtar geschritten!

Via Instagram teilt der 33-Jährige ein offizielles Bild des vermählten Paares. "Mein größter Sieg", schreibt der ehemalige BVB-Star zu dem Hochzeitsschnappschuss. Kevin und seine Caro haben sich noch einmal während einer kirchlichen Zeremonie das Jawort gegeben. In seiner Insta-Story veröffentlicht der Zweifach-Papa auch ein paar Eindrücke aus der Kirche, die mit etlichen rosafarbenen und weißen Luftballons geschmückt ist.

Erst im vergangenen Jahr hatte sich beruflich einiges bei Kevin verändert – er beendete nämlich seine Profikarriere. "Nach 15 Jahren ist es für mich an der Zeit, dem Profifußball 'Tschüss' zu sagen! Egal ob in Edingen, als kleiner Junge auf dem Ascheplatz, im Westfalenstadion, in der Süd oder selbst auf dem Platz, der Fußball ist der Mittelpunkt in meinem Leben", erklärte er im Netz.

Kevin Großkreutz mit seiner Caro

Kevin Großkreutz in Dortmund

Kevin Großkreutz, Fußballer

