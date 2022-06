Dieses Spektakel verpassen Prinz Harry (37) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (40)! In London wird seit Donnerstag das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) gefeiert. Die Monarchin wird dabei im Rahmen von zahlreichen Events geehrt. Am Freitag fand beispielsweise ein Dankgottesdienst in der St. Paul's Cathedral in London statt. Am heutigen Abend steht auch schon die nächste Veranstaltung an – nämlich eine riesige Party am Buckingham Palace. Doch Harry und Meghan werden offenbar nicht dabei sein...

Nach dem Geburtstag ihrer Tochter Lilibet Diana (1) am heutigen Samstag hätten die Eheleute eigentlich auch an dem Event teilnehmen sollen. Wie DailyMail berichtet, verfolgen die beiden die Veranstaltung aber lediglich vom TV aus. Grund dafür sollen wohl die Streitigkeiten zwischen Prinz Harry und seinem Bruder Prinz William (39) sein, die seit seinem Rücktritt von den royalen Pflichten im Jahr 2020 herrschen.

Die Queen selbst wird bei der "BBC's Platinum Party at the Palace" ebenfalls nicht vor Ort sein. Das Oberhaupt der britischen Krone hatte zuvor unter anderem bereits seine Teilnahme am Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral und am Pferderennen abgesagt, weil es sich unwohl gefühlt habe.

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Louis, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte im Juni 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juni 2022 in London

Getty Images Queen Elizabeth beim "Platinum Jubilee Beacon" im Juni 2022

