Die zwei sind schwer verliebt! Penn Badgley (35) und Domino Kirke sind seit 2017 verheiratet, die Geburt ihres Sohnes vor zwei Jahren krönte ihr Glück. Davor hatte Domino bereits zwei Fehlgeburten erlitten, weswegen sie umso glücklicher mit ihrem Kleinen sind. Dennoch hält der Schauspieler seine Familie größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt zeigte Penn sich aber turtelnd mit seiner Frau!

Zusammen besuchten sie die Veranstaltung zum Start von Penns neuem Podcast "Podcrushed" in New York. Vor dem blauen Glitzervorhang schlang der You-Hauptdarsteller die Arme um seine Liebste und drückte ihr einen liebevollen Kuss auf die Wange. Domino schien das auch sichtlich zu gefallen, denn sie blickte verzückt nach oben. Bei dem Event waren die beiden ganz leger gekleidet: Penn trug eine lässige schwarze Hose mit einem gleichfarbigen Langarmshirt, während seine Frau eine Jeansjacke mit einem schwarzen Kleid kombinierte.

Zuletzt hatte Penn berichtet, wie schlimm es bei den Dreharbeiten zu seiner Erfolgsserie sei, von seiner Familie getrennt zu sein. Vor allem wegen des krankhaften Verhaltens seiner Rolle sei ihm die Zeit ohne seinen Sohn sehr oft schwergefallen. "Das Härteste war, von ihm getrennt zu sein. Joe ist eine sehr isolierende Rolle!", hatte er erklärt.

Instagram / domino_kirke Domino Kirke und Penn Badgley

Getty Images Penn Badgley, Juni 2022

Instagram / domino_kirke Penn Badgley mit seinem Sohn

