Was für ein süßes Papa-Kind-Duo! Seit über einem Monat ist der Schauspieler Penn Badgley (33) nun Vater: Im August hatte die Frau des früheren Gossip Girl-Darstellers, Domino Kirke, ihren ersten gemeinsamen Sohn zur Welt gebracht. Und der 33-Jährige ist natürlich völlig verschossen in seinen Nachwuchs. Das zeigt ein neuer Schnappschuss, auf dem Penn zusammen mit seinem Spross zu sehen ist!

Auf dem Bild, das die Sängerin auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte, sieht man ihren Mann Penn, der seinen Jungen in den Armen hält und ihn ganz verliebt anguckt. Der kleine Hosenmatz schaut seinen Vater dagegen noch leicht verwundert an. In der dazugehörigen Unterschrift postete Domino nur ein Herz. Aber nicht nur die 36-Jährige schmilzt beim Anblick ihrer Jungs dahin, sondern auch ihre Follower: In den Kommentaren finden sich zahlreiche Herz-Emojis und Glückwünsche.

Bis zu diesem Familienglück war es ein schwerer Weg für die jetzigen Neu-Eltern: Vor der Geburt ihres Söhnchens verlor Domino zwei Babys. "Wieder unterwegs... Schwangerschaft nach vorherigem Verlust ist eine ganz andere Sache. Nach zwei Fehlgeburten in Folge waren wir bereit, es zu lassen", offenbarte die "Ordinary World"-Interpretin im Februar im Netz.

