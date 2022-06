Karim Benzema (34) sorgte wegen eines Skandals immer mal wieder für Schlagzeilen. Denn der Kicker soll an der Erpressung eines Mannschaftskollegen beteiligt gewesen sein – konkret ging es dabei um ein pikantes Video, in dem der Mitspieler beim Sex zu sehen ist. Ende des vergangenen Jahres folgte dann das Urteil: Dem Sportler wurde eine Geld- und Bewährungsstrafe verhängt, gegen die er schließlich Einspruch erhob. Das hat sich Karim jetzt aber offenbar anders überlegt!

Berichten von der Nachrichtenagentur AFP zufolge hat der 34-Jährige seinen Einspruch zurückgezogen, wie sein Anwalt verkündet habe. Demnach nimmt der Prozess rund um den Fußballprofi nach nahezu sieben Jahren ein Ende – zumindest aus juristischer Sicht. Außerdem hieß es, dass das Urteil höher ausgefallen sei, als es von der Staatsanwaltschaft zuvor verlangt wurde.

Benzema ist jedoch nicht der Einzige, der sich einer Verurteilung stellen musste: Gegen vier weitere Männer wurden Haftstrafen zwischen 15 und zweieinhalb Jahren verhängt, weil sie den Erpressungsversuch in die Wege geleitet haben sollen – so berichtete es das Magazin Spiegel. Demnach haben sie dem Mannschaftskollegen, der in dem Video zu sehen ist, mit der Veröffentlichung des Clips gedroht.

Getty Images Karim Benzema bei der UEFA Champions League 2022

Getty Images Karim Benzema, Fußballstar

Getty Images Karim Benzema im Mai 2022

