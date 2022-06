Die Fans sehen Mason Disick (12) das erste Mal nach der Hochzeit von Mama Kourtney Kardashian (43) und Stiefvater Travis Barker (46)! Erst vor wenigen Tagen heirateten der Keeping up with the Kardashians-Star und der Schlagzeuger zum dritten Mal innerhalb eines kurzen Zeitraums in Italien. Jetzt wurde die Braut mit ihrem ältesten Sohn beim Mittagessen gesichtet – und Mason hat sich ziemlich verändert.

Nachdem Kourtney und ihr Sohn Mason ein Sushi-Restaurant besucht hatten, gönnte sich das Mutter-Sohn-Duo noch ein leckeres Eis. Wie dabei die Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen, ist der Sohn von Scott Disick (39) ganz schön erwachsen geworden. Mason hat augenscheinlich einen enormen Wachstumsschub hingelegt – mittlerweile ist er fast größer als seine Mutter! Aber auch modisch ist der Zwölfjährige seiner Mama dicht auf den Fersen. Während Kourtney ein schwarzes durchsichtiges Top mit einer lockeren Hose kombinierte, trug Mason ein stilvolles Sweatshirt mit schwarzer Jogginghose und weißen Turnschuhen.

Anders als seine berühmte Familie hält sich Mason aus der Öffentlichkeit zurück.

Vor wenigen Tagen wurden aber erneut Stimmen laut, die behaupteten, dass er auf Social Media geheime Informationen über den Kardashian-Jenner-Clan verbreitet habe – so soll beispielsweise das jüngste Kind von Kylie Jenner (24) Knight Jaques Webster heißen. Bereits vor zwei Jahren plauderte Mason in einem Livestream aus, dass sich seine jüngste Tante und ihr Freund Travis Scott (31) angeblich getrennt haben.

MEGA Mason Disick und sein Vater Scott, Oktober 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Neffen Mason Disick

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick mit seinem Sohn Mason

