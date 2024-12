15. Geburtstag: Scott Disick schenkt Sohn Mason erstes Auto

Mason Disick (15), der älteste Sohn von Kourtney Kardashian (45) und Scott Disick (41), feiert seinen 15. Geburtstag. Zu seinem Ehrentag bekommt der Promispross jetzt ein ganz besonderes Geschenk: Sein Papa schenkt ihm sein erstes Auto – eine kleine Mercedes-G-Klasse! "Alles Gute zum Geburtstag, mein Großer! Es hat sich nur fair angefühlt, dass du deine erste G-Klasse bekommst", schreibt der TV-Star zu einem Foto des schwarzen Wagens in seiner Instagram-Story und ergänzt: "Du verdienst jeden Zentimeter davon! Ich liebe dich mehr als alles andere in meinem Leben."

Ob sich damit Kris Jenners (69) Geschenk zu Masons 16. Geburtstag erledigt hat? Wie das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans bei einem Event des Magazins Los Angeles erzählte, hatte sie ihrem Enkelsohn nämlich ein Auto versprochen, wenn er sich von Alkohol und Drogen fernhält. Sie gestand sich jedoch ein, damit einen "Fehler" begangen zu haben – denn sie hat neben dem Teenager noch einige weitere Enkelkinder. "Das hat ihm gefallen und da ist mir klar geworden, dass ich das 13 Mal machen muss. Ich werde pleitegehen!", scherzte die Mutter von Kim Kardashian (44) damals.

Der 15-Jährige ist das älteste von Kourtney und Scotts drei gemeinsamen Kindern. Die zwei Keeping Up with the Kardashians-Stars führten von 2007 bis 2015 eine Beziehung, die von vielen Höhen und Tiefen geprägt war und wurden nach Mason noch Eltern ihrer Tochter Penelope (12) und ihres Sohns Reign (10). Ein Jahr nach der Geburt ihres jüngsten Nachwuchses trennten sich ihre Wege jedoch endgültig. Die 45-Jährige ist mittlerweile glücklich mit Travis Barker (49) verheiratet – und bekam im November 2023 einen Sohn namens Rocky (1) mit dem Blink182-Drummer.

Instagram / letthelordbewithyou Mason Disick Mercedes-G-Klasse, Dezember 2024

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihren Kids Mason, Penelope und Reign, 2018

