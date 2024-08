"Herz gebrochen": Kourtney Kardashians Sohn Mason zieht aus

Die TV-Bekanntheit Kourtney Kardashian (45) macht aktuell eine schwere Zeit durch. Die Vollblutmama liebt ihre Kinder über alles. Doch ihr ältester Sohn Mason Disick (14), den sie gemeinsam mit Ex-Partner Scott Disick (41) bekam, bereitet seiner berühmten Mutter jetzt schlaflose Nächte: Er möchte nicht mehr bei ihr wohnen! Wie Life & Style berichtet, hat sich der Teenager dazu entschieden, dauerhaft bei seinem Papa zu leben. Eine nahestehende Quelle gibt Einblick in die erschütterte Gefühlswelt der Reality-Queen: "Ihr Herz ist gebrochen. Sie ist untröstlich darüber." Die Ursache für diese drastische Entscheidung sieht sie ganz klar bei jemand anderem: "Sie gibt letztendlich Scott die Schuld."

Der Insider führt weiter aus, dass laut der 45-Jährigen das Verhalten des Unternehmers ihren gemeinsamem Spross zu dem Umzug bewegte: "Scott versucht immer, der coole Vater zu sein." Das habe zur Konsequenz, dass er einen übermäßig lässigen Erziehungsstil pflege: "Die Kinder können so viel Zucker und Junkfood haben, wie sie wollen, und sie können lange aufbleiben und schauen, was sie möchten. Er kauft ihnen alles, was sie sich wünschen."

Kourtney war rund ein Jahrzehnt mit Scott zusammen, ehe die beiden sich im Jahr 2015 endgültig trennten. Die neue Liebe der US-Amerikanerin ist Musiker Travis Barker (48): Mit ihm bekam sie im November 2023 Sohn Rocky. Wie unzufrieden Mason mit der Gesamtsituation der großen Patchworkfamilie ist, deutete sich bereits in der Realityshow The Kardashians an. Damals verzichtete er auf den gemeinsamen Familienurlaub in Australien und bevorzugte einen Aufenthalt bei seinem Vater, wie Kourtney schweren Herzens verkündete: "Mason will nicht mitkommen. Er ist ein Teenager und will bei seinen Freunden und seinem Vater sein."

MEGA Mason Disick und sein Vater Scott, Oktober 2021

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, Musiker und TV-Persönlichkeit

