Mason Disick überragt Mama Kourtney inzwischen deutlich

Mason Disick (14) hat einen richtigen Schuss in die Höhe gemacht! Am Montag wurden Kourtney Kardashian (45), ihr ältester Sohn und ihre Tochter Penelope (12) beim Einkaufen in Calabasas, Kalifornien, gesichtet. Dabei stach besonders ins Auge, dass der mittlerweile 14 Jahre alte Mason seine Mutter inzwischen deutlich überragt! Auf Fotos, die Page Six vorliegen, ist zu erkennen, dass der Teenager einen ganzen Kopf größer als seine berühmte Mama ist. Die Familie schien sehr gut gelaunt gewesen zu sein – alle drei lachten und alberten vor dem Laden herum.

Mason meidet normalerweise die Öffentlichkeit und ist selten an der Seite seiner prominenten Mutter zu sehen. Er bevorzugt ein möglichst normales Leben abseits des Rampenlichts, das seine international berühmte Familie umgibt. Seine Geschwister sind auch nicht allzu oft zu sehen, zeigen sich aber hin und wieder auf den Social-Media-Profilen von Kourtney und ihrem Vater Scott Disick (41). Mama Kourtney hat in der Vergangenheit betont, dass sie ihren Kindern diese Normalität ermöglichen möchte. "Ich möchte, dass meine Kinder einfach Kinder sein können", erklärte sie im Podcast "Not Skinny But Not Fat".

Kourtney und ihr Ex-Partner Scott Disick, die von 2006 bis 2015 ein Paar waren, teilen sich die Erziehung ihrer drei Kinder Mason, Penelope und Reign (9). Seit April 2022 ist Kourtney mit Travis Barker (49) verheiratet. Im November 2023 begrüßten sie gemeinsam ihren Sohn Rocky Thirteen Barker (1). Der Kleine wurde erst kürzlich ein Jahr alt, was die gesamte Familie mit einer großen Party im Micky-Maus-Style feierte.

Instagram / masondisick Reign und Mason Disick, Brüder

Instagram / alabamaluellabarker Travis Barker, Kourtney Kardashian, Baby Rocky und Reign Disick im Juni 2024

