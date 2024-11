Kourtney Kardashians Sohn Mason Disick überrascht Fans

Mason Disick (14), der Sohn von Kourtney Kardashian (45) und Scott Disick (41), ist wieder auf Social Media aktiv. Nachdem er sich in den letzten Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, teilte der 14-Jährige nun am Wochenende ein neues Foto mit seinen Freunden in seiner Instagram-Story. Der Teenager gewährt damit einen seltenen Einblick in sein persönliches Leben und zeigt sich lässig mit seinen Kumpels in einer Tiefgarage.

Seit seinem Wiedereinstieg auf der Social-Media-Plattform im Sommer hat er nur wenige Beiträge veröffentlicht. Gestartet hatte er im Mai mit einem Bild von sich auf einer Terrasse mit Waldkulisse, auf dem er sein Gesicht unter einer Kappe verbirgt. Auch, wenn er meist die Kommentare unter seinen Beiträgen deaktiviert, konnten es sich seine Tanten Kim (44) und Khloé Kardashian (40) nicht verkneifen, ihre Überraschung über seinen Beitrag kundzutun. Kim reagierte mit einem "Du bist wirklich auf Instagram" samt Tränen-Emoji, während Khloé schrieb: "Ich kann nicht glauben, dass das passiert." Trotz der Aufregung folgt Mason auf der Plattform bisher nur seiner Familie.

Obwohl Mason aus einer der bekanntesten Reality-TV-Familien stammt, zieht er es vor, ein zurückgezogenes Leben zu führen und hielt sich einige Jahre aus dem Rampenlicht fern. Kürzlich machte er Schlagzeilen, weil er sich dazu entschloss, das Haus seiner Mutter zu verlassen und dauerhaft bei seinem Vater zu leben. Sein Vater Scott berichtete in der neuen Staffel von The Kardashians, dass die Beziehung zu seinem Sohn enger denn je sei: "Er ist großartig, er ist wirklich unglaublich. Wir sind uns näher als je zuvor", sagte er. Es bleibt abzuwarten, ob Mason in Zukunft häufiger Einblicke in sein Leben geben wird.

Instagram / masondisick Kourtney Kardashians Sohn Mason Disick, 2024

MEGA Mason Disick und sein Vater Scott, Oktober 2021

