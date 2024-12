So süß gratuliert Kris Jenner ihren Enkeln zum Geburtstag

Kourtney Kardashians (45) Söhne Mason (15) und Reign Disick (10) feiern heute beide ihren Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass widmet ihre Oma Kris Jenner (69) ihnen auf Instagram einen liebevollen Post. Zu einigen niedlichen Schnappschüssen ihrer Enkel schwärmt die Unternehmerin: "Unsere Geburtstagszwillinge! Ich kann immer noch nicht glauben, dass ihr beide genau den gleichen Geburtstag habt. Was für ein besonderer Segen, der euch für immer miteinander verbindet. Ihr werdet beide so sehr geliebt, und ich bin Gott unendlich dankbar, dass er mich auserwählt hat, eure Oma zu sein."

Für Kris gehört es seit Jahren dazu, ihren Liebsten im Netz ausführlich zum Geburtstag zu gratulieren. In ihrem süßen Post erklärt sie auch, was sie besonders an ihren beiden Enkelsöhnen liebt. "Mason, du bist so freundlich, kreativ, klug, talentiert und der beste Bruder, Sohn, Enkel, Cousin und Freund. Zu sehen, wie du aufwächst und ein so fürsorglicher und wunderbarer junger Mann wirst, ist pure Magie – du machst uns alle so stolz", erklärt Kris begeistert. An Reign schätzt sie, dass er voller Energie steckt und immer für Lacher sorgt. "Du erfüllst mein Leben mit so viel Stolz und Glück, und ich liebe euch beide mit ganzem Herzen und ganzer Seele", schrieb sie hellauf begeistert.

Kris ist Oma von gleich 13 Enkelkindern – und auf alle ist die The Kardashians-Bekanntheit mächtig stolz. "Es ist schön zu sehen, wie sie aufwachsen und neue Dinge lieben", berichtete die 69-Jährige vor wenigen Tagen im Interview mit E! News. Trotz eines vollen Terminkalenders ist es ihr sehr wichtig, genügend Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. An Mason und Reigns Ehrentag wird sie dies sicherlich tun.

Instagram / masondisick Reign und Mason Disick, Brüder

Instagram/kimkardashian Kris Jenner gemeinsam mit ihren Enkeln im April 2022

