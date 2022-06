Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) führen eine Ehe, wie sie im Bilderbuche steht: Nach einer Traumhochzeit, die 2011 von einem Millionenpublikum verfolgt wurde, bereicherten drei Kinder das Liebesglück: Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4). Fans können sich ab und an auch über private Einblicke aus dem Familienleben der Royals freuen. So wie jetzt: Kate und ihre Kids schwangen gemeinsam den Rührstab!

Wie in einem Video auf Instagram zu sehen ist, halfen die drei Sprösslinge ihrer hübschen Mutter nun in der Küche aus: Denn beim Backen bekam die 40-Jährige tatkräftige Unterstützung von ihren Lieblingen! Louis und Co. strahlten bis über beide Ohren, als sie fleißig die Zutaten vorbereiteten. "Wir backen Kuchen für die Gemeinde Cardiff", schrieb Kate unter den süßen Post.

Von dem Anblick waren auch die Fans ganz begeistert und posteten zahlreiche entzückte Kommentare. Es scheint jedoch keine Seltenheit zu sein, dass Kate gemeinsam mit ihren Kindern in der Küche verweilt. Wie die Kochbuchautorin Mary Berry gegenüber Hello! verriet, werde auch der Kochlöffel gerne als gemeinsame Familienaktivität geschwungen.

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

Getty Images Herzogin Kate mit ihren Kindern im Juni 2022

Getty Images Herzogin Kate und Mary Berry im September 2019

