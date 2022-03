Herzogin Kate (40) lässt es sich schmecken! Die Ehefrau von Prinz William (39) muss in ihrem glamourösen Leben so einigen Verpflichtungen nachgehen. Doch das meistert die Britin gekonnt und verzaubert die Fans immer wieder mit ihren Auftritten. Dabei glänzt sie vor allem auch durch ihre eindrucksvollen Looks. Ob bei den ganzen royalen Pflichten überhaupt Zeit für eine ausgewogene Ernährung bleibt? Das steht bei Kate regelmäßig auf dem Speiseplan...

Wie Hello! berichtete, starte die 40-Jährige den Tag mit einem nahrhaften Frühstück – einer herzhaften Schüssel Porridge. Wenn es dann aber noch energiereicher zugehen soll, werde die erste Mahlzeit des Tages um einen grünen Smoothie aus unter anderem Grünkohl, Spinat und Koriander ergänzt. Bei Naschereien greife Kate gerne zu Obst, Gemüse und vor allem Oliven. Mittagsgerichte, die die Herzogin bevorzugt, seien indische Speisen oder Ceviche, eine peruanische Spezialität aus rohem Fisch.

Die Duchess of Cambridge sorgt dabei anscheinend auch gerne selbst für ihr leibliches Wohl. Das betonte die Kochbuchautorin Mary Berry (87) gegenüber Hello!: "Kate ist eine bemerkenswerte, begeisterte Köchin – sie probiert alles aus." Daneben werde der Kochlöffel gerne auch als gemeinsame Familienaktivität geschwungen! Dann stehen offenbar meist Nudelgerichte wie Makkaroni mit Käse oder Spaghetti Carbonara auf dem Plan.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im März 2022

Getty Images Herzogin Kate im November 2021

Steve Parsons/Empics/ActionPress Herzogin Kate und Mary Berry

