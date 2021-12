Wo ist die Zeit nur geblieben? Bei der britischen Königsfamilie laufen die Vorbereitungen auf das anstehende Weihnachtsfest offenbar auf Hochtouren. Kurz vor dem dritten Advent teilten Prinz William (39) und seine Frau Herzogin Kate (39) nun ihre diesjährige Weihnachtskarte mit einem süßen Familienfoto. Dabei fällt den Fans ein Umstand ganz besonders auf: William und Kates Kids sind schon unglaublich groß geworden!

Auf dem Urlaubsfoto aus Jordanien sitzt das Herzogenpaar von Cambridge mit seinen drei Kids Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) nebeneinander. Dass die beiden Jungen allerdings stolze fünf Jahre Altersunterschied trennen, ist hingegen kaum bemerkbar. "Wie kann es sein, dass Louis schon so alt aussieht wie George?", fragte sich ein Fan in den Instagram-Kommentaren verblüfft. "Wow, Wahnsinn, wie groß sie schon geworden sind", stimmte ein anderer User zu.

"Die Kids wachsen so schnell", bemerkte noch ein dritter Follower unter dem weihnachtlichen Beitrag. Nicht nur die beiden Jungs liefern sich in Sachen Größe wahrlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen – auch ihre Schwester Charlotte ist im Vergleich zu älteren Aufnahmen um einiges größer geworden. In einem blau karierten Kleid lächelt die Sechsjährige in die Kamera.

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

Getty Images Prinz William mit Herzogin Kate und den Kindern, Juni 2019

MEGA Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, George und Louis

