Lily-Rose Depp (23) genießt nach dem ganzen Trubel erst einmal die Zeit mit ihrem Schatz! Die Schauspielerin musste sich zuletzt mit vielen fiesen Hassnachrichten im Netz auseinandersetzen. Der Grund? Laut einigen Usern unterstützte sie ihren Vater Johnny Depp (58) im Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) nicht genug. Am Donnerstag wurde die Aquaman-Darstellerin von der siebenköpfigen Jury nun für schuldig erklärt. Nach Ende des Prozesses wurde Lily-Rose jetzt erstmals wieder gesichtet – und zwar bei einem Date mit ihrem Freund Yassine Stein!

Paparazzi erwischten die zwei Turteltauben, die seit September 2021 zusammen sind, am vergangenen Mittwoch bei einer Raucherpause vor dem Sunset Tower Hotel in West Hollywood. Lily-Rose trug dabei eine schwarze Hose und kombinierte dazu ein passendes Oberteil und eine Lederjacke. Yassine hingegen entschied sich für eine blaue Jeans, einen schwarzen Pullover und eine Mütze. An dem Abend schienen sie kaum die Finger voneinander lassen zu können: Das Paar schmuste miteinander – und die 23-Jährige strahlte dabei über beide Ohren.

Johnny selbst scheint nach Ende des Prozesses ebenfalls wieder nach vorne blicken zu wollen. Nachdem er bereits vor wenigen Tagen bei Jeff Becks Konzert performt hatte, bringt er gemeinsam mit dem Rocker nun sogar eine Platte raus. "Wir haben tatsächlich zusammen ein Album aufgenommen. Ich weiß auch nicht so recht, wie das passiert ist", erzählte der 77-Jährige vor wenigen Tagen im BBC-Interview.

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin

MEGA Lily-Rose Depp (r.) mit ihrem Freund Yassine Stein im Juni 2022 in West Hollywood

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

