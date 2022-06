Royal müsste man sein! Die Feierlichkeiten rund um das 70-jährige Jubiläum der Queen (96) ist seit Donnerstag in vollem Gange. Fans bekamen auf Veranstaltungen wie der Trooping-the-Colour-Parade oder dem royalen Konzert die Gelegenheit, einen Blick auf ihre liebsten Prinzen und Prinzessinnen zu erhaschen. Die Festlichkeiten sind noch nicht vorbei – auch Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) ehren die Königin weiterhin. Beim großen Jubiläumslunch durften sie sich durch ein wahres Tortenparadies probieren!

Es gibt vermutlich langweiligere Events, auf denen sich Charles und seine Gattin in ihrer royalen Laufbahn zeigen mussten – der feierliche Lunch gehörte offenbar nicht dazu. Camilla legte sogar selbst Hand an und schnitt einen leckeren Kuchen an. Neben einem Glas Champagner genehmigten sich die Eheleute selbstredend auch das ein oder andere Stück Gebäck. Süßes Detail: Charles und Camilla sahen sich dabei immer wieder ganz verliebt an – die Stimmung war offenbar großartig.

Beim Konzert zu Ehren der britischen Monarchin am Samstag waren die beiden ebenfalls mit von der Partie. Bevor Künstler wie Elton John (75) ihre größten Hits anstimmten, würdigte der Thronfolger seine Mutter in einer besonderen Rede. "Eure Majestät, Mami. Das Ausmaß der Feierlichkeiten des heutigen Abends ist unsere Art, Danke zu sagen", begann Charles seine Ansprache.

