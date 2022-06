Die beliebte YouTuberin Maren Wolf (30) und ihr Mann Tobias Wolf gewähren ihren zahlreichen Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag – und in ihrem Lieben spielt natürlich auch das jüngste Familienmitglied eine große Rolle: Der kleine Lyan River (1) ist nämlich der ganze Stolz der Eltern. Doch jetzt meldete sich Maren mit besorgniserregenden Neuigkeiten bei ihren Followern: Ihrem Sohnemann Lyan geht es im Moment gar nicht gut...

Das berichtete Maren jetzt in ihrer Instagram-Story. "Lyan geht es leider immer noch nicht so gut!", schrieb die besorgte Mama und schilderte genauer: "Er schläft viel, isst leider fast nichts und ist sehr träge." Aus diesem Grund beanspruche der Kleine im Moment besonders viel Zeit von seiner Mutter – Maren betonte: "Er braucht gerade viel Liebe und Zuwendung!"

Maren lege jetzt erst einmal eine Social-Media-Pause ein, um sich voll und ganz um Lyan kümmern zu können. "Daher nehme ich mir erst mal eine kleine Auszeit!", kündigte sie an. Wann genau sich die Influencerin in den sozialen Medien zurückmelden will, ist bislang unklar.

Instagram / marenwolf Tobias Wolf mit seinem Sohn Lyan

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im April 2022

Instagram / marenwolf Maren Wolf beim Coachella 2022

