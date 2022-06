Cristiano Ronaldo (37) ist total stolz auf seinen Nachwuchs! Der Fußballer hat insgesamt fünf Kinder. Nach der Geburt seines ersten Sohnes begrüßte er 2017 die Zwillinge Eva (4) und Mateo (4) auf der Welt. Kurz darauf bekam er mit seiner jetzigen Partnerin Georgina Rodriguez (28) die kleine Alana (4). Im April 2022 brachte das Model nun Zwillinge zur Welt – eines der Kinder starb allerdings direkt nach der Entbindung. Trotz des schweren Verlusts lässt sich die Familie aber nicht unterkriegen und zelebriert jetzt einen besonderen Tag. Cristiano widmete Eva und Mateo nun einen süßen Geburtstagsgruß!

Auf seinem Instagram-Account postete der 37-Jährige jetzt einen Schnappschuss, auf dem die Fünfjährigen total glücklich wirken. In der Bildunterschrift darunter richtete der stolze Vater ein paar rührende Zeilen an seine Kids. "Alles Gute, meine Süßen. Papa könnte nicht stolzer auf euch sein", schwärmte Cristiano und fügte hinzu: "Ich liebe euch beide so sehr!"

Immer wieder macht der Manchester-United-Star im Netz klar, dass seine Partnerin und sein Nachwuchs für ihn an erster Stelle stehen. Regelmäßig teilt er Fotos von gemeinsamen Ausflügen auf seinem Social-Media-Account. "Familie ist alles", schrieb er beispielsweise im April zu einem Schnappschuss, auf dem Georgina gemeinsam mit Mateo und Eva zu sehen ist.

Anzeige

Instagram / cristiano Eva und Mateo Ronaldo im Juni 2022

Anzeige

Instagram / georginagio Georgina Rodríguez mit zwei der Ronaldo-Kinder im März 2022

Anzeige

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Familie im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de