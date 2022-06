War es nur eine Frage der Zeit? Gerard Piqué (35) und Shakira (45) galten lange als das Traumpaar. Nach dem in den vergangenen Tagen immer mehr Gerüchte laut wurden, dass der Fußballstar seine Frau betrogen haben soll, bestätigte Shakiras Sprecherin am Wochenende die Trennung. Besonders pikant: Die Sängerin soll Gerard sogar in flagranti erwischt haben. Für Shakiras Schwester Lucy Mebarak scheint das keine Überraschung gewesen zu sein.

Wie das spanische Magazin La Vanguardia berichtet, hat Lucy sich unter anderem über Shakiras momentanen Aufenthaltsort geäußert. "Sie erholt sich, sie ist außer Landes", verrät sie. Außerdem erläutert Lucy, dass die Trennung "möglicherweise absehbar" gewesen sei. Sie habe ihre Schwester seit der Trennung jedoch noch nicht persönlich treffen können. Es wird vermutet, dass Shakira sich entweder in ihrer Heimat Kolumbien oder den USA aufhält.

Gerard hingegen soll sein neugewonnenes Single-Dasein ausgelassen genießen. So war er in den verschiedensten Klubs in Barcelona unterwegs und dabei "wurde er in Begleitung anderer Frauen gesehen", berichten spanische Medien. Bisher haben sich beide Parteien noch nicht zu den Trennungsgründen geäußert.

Getty Images Shakira, Sängerin

Getty Images Gerard Piqué, Fußballstar

Getty Images Gerard Piqué und Shakira, 2015

