Schlechte Nachrichten für die Fans, die bis zuletzt an die Liebe von Shakira (45) und Gerard Piqué (35) geglaubt hatten! Die Musikerin und der Fußballer galten lange als absolutes Traumpaar – immerhin waren sie seit über zehn Jahren zusammen und haben zwei gemeinsame Kinder bekommen. Doch seit Kurzem bröckelt die Idylle: Anfang Juni behauptete ein Insider jetzt, Gerard sei Shakira untreu gewesen. Angeblich wolle die Sängerin ihren Langzeitpartner verlassen. Und tatsächlich bestätigte sie jetzt die Trennung!

Mehrere Medien, darunter auch Daily Mail, zitieren das offizielle Statement der Sängerin: "Wir bedauern bestätigen zu müssen, dass sich unsere Wege trennen werden", erklärte Shakira darin eindeutig. Weiter betonte die 45-Jährige: "Zum Wohle unserer Kinder, die unsere höchste Priorität sind, bitten wir Sie, ihre Privatsphäre zu respektieren." Weitere Details gab sie hier nicht preis. Auch auf den Trennungsgrund ging die Kolumbianerin nicht ein.

Könnte die Trennung sogar schon weiter zurückliegen? Laut der Zeitung El Periódico wurde Gerard in den vergangenen Wochen häufiger alleine oder in Begleitung von anderen Frauen in Nachtklubs gesichtet. Der Spanier soll außerdem wieder alleine in seiner alten Wohnung in Barcelona wohnen – ob Shakira ihn rausgeworfen hat?

Getty Images Gerard Piqué und Shakira im Mai 2015

Instagram / shakira Sängerin Shakira und Gerard Piqué, 2020

Instagram / shakira Shakira, Gerard Piqué und ihre Söhne Sasha und Milan im Dezember 2018

