Eric Sindermann (33) hat Großes vor! Der ehemalige Designer hat schon vor Jahren sein eigenes Modelabel Dr.Sindsen gegründet – seinen Aufstieg ins öffentliche Leben hat er aber erst so richtig nach seiner Teilnahme an Ex on the Beach und Promi Big Brother geschafft. In wenigen Monaten wird er außerdem mit seiner Freundin Katharina Hambuechen bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen sein. Zuletzt hat Eric aber auch noch einen Song veröffentlicht. Warum das alles? Der TV-Star verriet Promiflash: Er möchte zur A-Prominenz gehören.

Der Titel seines ersten Rapsongs "Wollte immer Promi sein" hat für den 33-Jährigen eine besondere Bedeutung. "Es war immer mein größter Traum, das zu erreichen – und ich habe es mit vielen Höhen und Tiefen geschafft", erklärte er im Promiflash-Interview. Jetzt wolle der Ex-Handballer aber einen Schritt weiter gehen. "Das nächste Ziel ist es, vom Z-Promi zum A-Promi aufzusteigen. Das ist noch ein weiter Weg, aber ich weiß, dass ich es schaffen kann", stellte er klar. Mit diesem Vorhaben wolle er all denjenigen eine Message schicken, die nie an ihn geglaubt haben. "Man kann alles erreichen, wenn man es nur stark genug will und viel Geduld hat", hielt der Berliner fest.

Dass die Lyrics in Erics Songtext vielleicht überheblich rüberkommen könnten, findet er zwar schade, stört sich aber nicht daran. "Für einige kommt es vielleicht arrogant rüber, aber ich habe mir über die Jahre ein gewisses Selbstbewusstsein erarbeitet, das ich auch öfters zeige", meinte er.

Future Image / ActionPress Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Designer

ActionPress/ AEDT Eric Sindermann bei seiner Release-Party

