Chethrin Schulze (30) möchte ihrem Reality-TV-Image den Rücken kehren. Die Blondine kennt man bereits aus Fernsehformaten wie Love Island und Take Me Out. Zuletzt nahm sie bei Kampf der Realitystars teil – doch schon in ihrer zweiten Folge zog sie freiwillig aus der Sala aus. Als Grund dafür nannte sie nach ihrem Exit gegenüber Promiflash, sie wolle sich künftig von solchen Formaten fernhalten und etwas mit Niveau machen. Eigentlich hat die ehemalige Datingshow-Teilnehmerin nämlich einen ganz anderen Karrierewunsch: Sie möchte als Moderatorin durchstarten!

Nach ihrem freiwilligen Ausstieg in der Unterhaltungsshow erklärt sie im Promiflash-Interview, wie sie ihr Reality-Image künftig ablegen möchte: "Zurzeit tut sich einiges, was daraus wird, weiß man natürlich erst mit der Zeit." In der Zukunft möchte sie zwar weiterhin vor der Kamera stehen, aber nicht als Kandidatin, sondern in der Rolle der Moderatorin. Doch dort muss sie erst einmal Fuß fassen. "Es wird sehr schwer, sich in Deutschland durchzusetzen, da die meisten Formate besetzt sind und ich mir noch keinen Namen als Moderatorin gemacht habe."

Auch wenn sie bis jetzt noch keinen Moderationsjob in Aussicht hat, ist Aufgeben für sie keine Lösung: "Ich glaube an meine Träume und das sollte jeder andere Mensch auf dieser Welt auch tun." Sie zeigt sich selbstbewusst und hält weiterhin an ihren Zielen fest. "Ich sehe mein Potenzial für diese Position. Ich bin guter Dinger und sehr positiv gestimmt, dass mein positives Karma tolle Dinge für mich bereithält."

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

