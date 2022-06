Queen hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben! Mit der Band wurde der Sänger Freddie Mercury (✝45) zum weltberühmten Star. Doch nachdem in den 90er-Jahren erste Gerüchte laut wurden, bestätigten sich die Vermutungen bereits einige Monate später: Freddie litt an AIDS. Im November 1991 starb der Sänger an den Folgen seiner Krankheit. Jetzt verriet Queen: Die Band wird einen Song mit ihrem verstorbenen Frontsänger veröffentlichen!

Gegenüber BBC bestätigten der Gitarrist Brian May (74) und der Schlagzeuger Roger Taylor (72): Es wird in diesem September einen neuen Song geben – mit Freddie als Leadsänger! "Das kleine Juwel von Freddie" – wie Taylor das Lied nannte – trägt den Titel "Face It Alone". Allerdings offenbarte er, dass Queen die Melodie fast vergessen hätte. "Es war irgendwie im Verborgenen versteckt. Wir haben es uns oft angeschaut und dachten: 'Das können wir nicht retten'", berichtete May ergänzend. Die Band diskutierte lange, ob sie den Song herausbringen soll, hatte sich dann aber für die Veröffentlichung entschieden! "Es ist wunderschön", schwärmte May.

Der Song entstand in einer Session für Queens 13. Studioalbum "The Mircale". "Face It Alone" wird allerdings nicht das erste Lied sein, das Queen nach Freddies Tod mit seinem Gesang veröffentlicht! Zuletzt erschien 2014 das Album "Queen Forever" mit drei bisher ungehörten Songs: "Let Me in Your Heart Again", "Love Kills" und "There Must Be More to Life Than This" mit dem verstorbenen Michael Jackson (✝50).

Getty Images Freddie Mercury, Sänger

Getty Images Queen 1976: John Deacon, Freddie Mercury, Roger Taylor und Brian May

Getty Images Queen-Frontmann Freddie Mercury 1982

