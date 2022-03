Sam Dylan (31) und Rafi Rachek (32) wollen eine Familie gründen – und den Grundstein dafür legen die beiden im TV! Richtig gehört, der einstige Prince Charming-Kandidat und der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer werden im Rahmen ihrer Show "All We Need Is Love" nach einer passenden Frau suchen, mit der sie sich den Wunsch nach einem Baby erfüllen können. Aber können es sich Sam und Rafi eigentlich auch vorstellen, gemeinsam mit einem lesbischen Paar eine Familie zu gründen? Promiflash hat bei den beiden nachgefragt...

Im Promiflash-Interview gewährten Sam und Rafi jetzt einen Einblick in die Show-Vorbereitungen – und dabei kamen sie auch auf die Bewerbungen zu sprechen. "Es haben uns bereits drei lesbische Paare angeschrieben, das hatte ich so erst gar nicht auf dem Schirm", erklärte Sam. Aber auch diesem Modell ist das Paar nicht abgeneigt – sie betonten: "Ich finde die Idee toll und würde mich freuen, wenn wir vor Ort auf sie treffen. Was zu dritt geht, geht natürlich auch zu viert."

Wichtig sei Sam und Rafi, das Kind gemeinsam mit der Mutter zu erziehen. "Wir hatten erst geplant, eine Leihmutter in den USA zu suchen, diese Idee dann aber doch verworfen, weil wir es einfach schöner finden, unser Kind gemeinsam mit einer Frau großzuziehen", erklärte der 31-Jährige seine Vorstellungen.

Hauter,Katrin/ ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan bei der Premiere von "Cirque du Soleil"

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek im April 2020

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek

