Cameron Diaz (49) hat sich einiges vorgenommen! Um den einstigen Filmstar wurde es in den vergangenen Jahren sehr ruhig. Der Grund: Sie hat ihre Schauspielkarriere an den Nagel gehängt und kümmert sich seitdem voll und ganz um ihre Tochter. Die kleine Raddix erblickte 2019 das Licht der Welt. Das ruhigere Leben abseits der Kameras scheint die Beauty offenbar in vollen Zügen zu genießen. Große Ziele verfolgt Cameron aber immer noch: Sie möchte über 100 Jahre alt werden!

Das verriet die "Drei Engel für Charlie"-Darstellerin nun in einem Interview mit Goop. "Ich habe noch 50 oder 60 Jahre vor mir – ich möchte 110 Jahre alt werden", erklärte sie. Vor wenigen Monaten hatte sich die 49-Jährige eine schmerzhafte Achillessehnen-Verletzung zu gezogen – danach konnte sie lange Zeit nicht trainieren. Doch ihre Auszeit hat Cameron offenbar einen Denkanstoß verpasst und sie erkannte, wie wichtig es ist, auf ihren Körper zu hören. Stress und Druck täten ihr sowohl körperlich als auch mental nicht gut.

Mittlerweile ist die Verletzung verheilt und die Blondine kann sich wieder mit ihren liebsten Work-outs fit halten – doch nur, wenn sie Lust dazu hat. Unterdessen genießt sie die Zeit mit ihrem Mann Benji Madden (43) und ihrer Tochter. Mit dem Älterwerden hat sie aber gar keine Probleme – im Gegenteil: "Ich freue mich auf alle Aspekte des Wachstums, die in meinen 50ern auf mich zukommen."

Instagram / camerondiaz Cameron Diaz, Schauspielerin

Getty Images Cameron Diaz im Dezember 2014

MEGA Schauspielerin Cameron Diaz und ihr Mann Benji Madden

