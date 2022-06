Sie tritt in große Fußstapfen! Es ist nicht das erste Mal, dass Model-Mama Heidi Klum (49) ihre älteste Tochter Leni (18) mit auf den roten Teppich nimmt. Die Brünette ist bereits selbst ein echter Star. Im Model-Business hat sie schnell Fuß gefasst und krönte bereits das Cover der Harper's Bazaar oder der Glamour. Nun legten die beiden bei einer Filmpremiere in Los Angeles einen strahlenden Mutter-Tochter-Auftritt hin!

Bei der Premiere zum neuen "Jurassic World"-Film in Los Angeles begeisterte das Duo in sexy Outfits. Heidi präsentierte sich in einem körperbetonten Kleid mit silbernem Aufdruck. Nicht zu übersehen war dabei ihr Hammer-Ausschnitt, der einen Blick auf ihr tolles Dekolleté freigab. Dahingegen entschied sich Tochter Leni eher für eine minimalistische und schlichte Variante. Die schwarze, eng anliegende Hose mit Cut-outs an den Beinen betonte ihre tolle Figur. Dazu kombinierte sie ein schlichtes Top mit schwarzen, hohen Schuhen.

Erst vergangene Woche feierte das Supermodel ihren 49. Geburtstag. Noch immer begeistert sie regelmäßig mit atemberaubenden Auftritten und beweist, wie fit sie noch ist. Allerdings bereitet die Ehefrau von Sänger Tom Kaulitz (32) ihre Tochter schon jetzt auf die Modewelt vor. Leni wird sicher eines Tages in die Fußstapfen von Mama Heidi treten.

