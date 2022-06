Heidi Klum (49) ist in Feierlaune: Die Modelmama wurde am vergangenen Mittwoch 49 Jahre alt – und das musste groß gefeiert werden! Mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (32), dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz (32) und mit vielen weiteren Gästen wie Produzentin Desiree Gruber ließ es die Jurorin der Show Germany's next Topmodel mit leckeren Cocktails und schmackhaften Snacks so richtig krachen. Jetzt teilte Heidi Eindrücke der quietschgrünen Party mit ihren Fans!

Auf ihrem Instagram-Account zeigte Heidi mit unterschiedlichen Posts ihren Fans, wie ausgiebig sie ihren Ehrentag feierte! Das Motto der Party: Grün! Sowohl das Geburtstagskind als auch seine Gäste waren in verschiedenen Grüntönen gekleidet – aber auch grüne Deko war ein Muss! Neben verschiedenen Aufnahmen, auf denen Heidi und Bill glücklich tanzen und Cocktails schlürfen, durften Knutschbilder mit ihrem Ehemann natürlich auch nicht fehlen.

Tochter Leni sendete ihrer Mama zudem via Social Media Geburtstagswünsche: Unter einem Throwback-Pic, auf dem Leni als kleines Kind ihrer Mutter Heidi einen Kuss gibt, schrieb die 18-Jährige: "Happy Birthday an die beste Mama der Welt! Ich liebe Dich für immer!" Aber auch andere Stars wie Alessandra Ambrosio (41), Jeremy Scott, Thomas Hayo oder Sofia Vergara (49) gratulierten dem internationalen Star auf Social Media.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juni 2022

Anzeige

Instagram / heidiklum Die Zwilling Bill und Tom Kaulitz und Heidi Klum im Juni 2022

Anzeige

Instagram / leniklum Heidi Klum mit Tochter Leni

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de