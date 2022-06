Ist Ron Bielecki (23) diesmal zu weit gegangen? Der Webstar polarisiert gerne in den sozialen Medien – und schlägt dabei auch mal über die Stränge. Während einige mit dem Humor des YouTubers gar nichts anfangen können, wächst seine Followerzahl rasant an. Nach einem Rammstein-Konzert in Berlin geriet Ron am Sonntag mit einem Mann aneinander und beleidigte ihn heftig. Jetzt hat die Aktion erste Folgen.

Unternehmer Julian Zietlow zog nun als Erster Konsequenzen aus dem Ausraster. "Aufgrund aktueller Geschehnisse beendet Rocka Nutrition die Zusammenarbeit mit Ron", gab der Firmengründer auf Instagram bekannt. Diese Entscheidung habe er selbst getroffen. Als Grund nannte er die Ablehnung jeglicher Form von Gewalt und deren Verherrlichung. "Des Weiteren distanzieren wir uns von Beleidigungen oder Herabwürdigungen von Menschen und Tieren", fügte er hinzu.

Sein freundschaftliches Verhältnis zu Ron wolle der Geschäftsmann von der wirtschaftlichen Entscheidung unangetastet lassen. "Ron, ich liebe dich als Menschen und ich weiß, dass du meine Entscheidung einzuordnen weißt", richtete sich Julian in dem Post direkt an den Influencer. In den Kommentaren nahmen die Fans das Ende der Kooperation überwiegend positiv auf.

