Heißer Flirt? Hier knutscht Ron Bielecki Antonia Hemmer ab!

Bei Ron Bielecki (25) und Antonia Hemmer (24) geht es heiß her! Bei dem Bild-Brauhaus-Battle fallen auf einmal innige Küsse zwischen den beiden. Ron Bielecki knutscht die Blondine ab – und das sehr intensiv. In einem Video der Bild sieht man, wie Twenty4tim (23), der mit anderen Kandidaten an einem runden Tisch sitzt und in die Menge ruft: "Haben wir das auf Kamera?" Ron macht sich auf den Weg zu der "Bauer sucht Frau"-Kandidatin und nimmt ihren Kopf und knutscht sie völlig ab – und das über mehrere Sekunden. Die anderen Kandidaten jubeln fleißig, während sich die beiden küssen. Matthias Mangiapane (40) kommentiert den Flirt mit: "Das ist ja gar kein Kuss mehr, das ist ja schon ein halbes Vorspiel."

Doch es bleibt nicht nur bei dem einen Kuss! Backstage küssen sich die beiden Turteltauben erneut. In der Instagram-Story von dem Blatt wird auf einem Video deutlich, dass die beiden sich auch außerhalb des Events gern haben. Hinter den Kulissen kommen sich der YouTuber und die 24-Jährige erneut sehr nahe. Ron gibt seiner Auserwählten zum zweiten Mal einen Schmatzer auf den Mund. Danach grinsen sich die zwei verknallt an.

Antonia suchte bereits in mehreren Formaten, wie Bauer sucht Frau oder Make Love, Fake Love, ihre große Liebe. Bis jetzt scheint für die Blondine nicht der Richtige dabei gewesen zu sein. Nachdem sie kurz mit dem Finalisten Xander von "Make Love, Fake Love" angebandelt hatte, gingen sie auch schnell wieder getrennte Wege. Nun ist Antonia als Single-Lady unter anderem auf Events unterwegs – und trifft dort vielleicht ihren Traumprinzen?

Instagram / ronbielecki Ron Bielecki im Mai 2024

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

