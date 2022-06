AWZ-Jill krass diszipliniert: Wie tickt Sina Zadra privat?

Hat Sina Zadra viel mit ihrer Alles was zählt-Rolle gemeinsam? Nach Verbotene Liebe – Next Generation ist die Schauspielerin wieder zurück an einem Serienset. Seit ein paar Tagen ist sie bei AWZ als Jill Kaufmann zu sehen. Als Life- und Motivationscoach ist Jill topfit, superdiszipliniert und legt großen Wert auf die richtige Ernährung – sind diese Themen Sina auch privat wichtig? Gegenüber Promiflash verriet die TV-Darstellerin, ob sie viele Gemeinsamkeiten mit ihrer Rolle hat.

Promiflash wollte von der gebürtigen Hamburgerin wissen, ob sie es abseits der Serie lieber gemütlich angehen lässt oder total sportlich – wie Jill – unterwegs ist. "Ich glaube, die Antwort liegt irgendwo in der Mitte. Ich bin jetzt kein exzessiver Fitness-Freak, bin allerdings auch keine Couchpotato", verriet sie. Vor allem mit ihrem Hund sei sie viel draußen unterwegs und auch Yoga sei ihr wichtig. "Früher war ich auch viel im Fitnessstudio, das hat sich in den letzten Jahren aber verändert und mein Fokus liegt mittlerweile mehr auf anderen Dingen", betonte die 32-Jährige.

Auch die gesunde Ernährung sei Sina wichtig – allerdings habe sie doch noch eine andere Sicht darauf als ihre Serienfigur. "Ich lege privat viel Wert auf eine nachhaltige und gesunde Ernährung. Außerdem möchte ich alle Menschen, insbesondere Frauen, eher darin unterstützen, ihren eigenen Körper so anzunehmen und wertzuschätzen wie er ist", hielt sie fest. Die psychische Gesundheit sei ebenso wichtig wie die körperliche. "Jill ist da schon wesentlich exzessiver als ich. Aber das ist ja auch das Spannende an der Rolle", erzählte sie.

RTL / Julia Feldhagen Chiara Nadolny (Alexandra Fonsatti) und Jill Kaufmann (Sina Zadra) in einer AWZ-Szene

TVNOW / Julia Feldhagen Sina Zadra als Josefin Reinhard in "Verbotene Liebe – Next Generation"

Getty Images Sina Zadra, Schauspielerin

