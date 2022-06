Sina Zadra gibt einen Blick hinter die Kulissen von Alles was zählt. Seit wenigen Wochen ist bekannt, dass die Hauptdarstellerin des Verbotene Liebe-Sequels "Verbotene Liebe – Next Generation" ab dem 22. Juni in der RTL-Daily zu sehen ist. Die gebürtige Hamburgerin spielt die Rolle der sportbegeisterten Jill Kaufmann, die Chiara (Alexandra Fonsatti) fit machen soll. Von ihrer Schauspielkollegin war Sina direkt zu Beginn der Dreharbeiten richtig überrascht: Denn sie hatte Alexandra komplett falsch eingeschätzt.

Da ihre Rollen einen gemeinsamen Handlungsstrang haben, verbringen die 32-Jährige und die Deutsch-Italienerin am Set besonders viel Zeit miteinander. "Am Anfang dachte ich, dass sie eher ernst ist, was sich aber schnell als Trugschluss entlarvte. Alex ist sich am Set für keinen Witz zu schade und bringt Stimmung rein", schwärmte Sina im Promiflash-Interview. An ein Erlebnis kurz nach ihrem AWZ-Einstieg erinnert sich die Jill-Darstellerin besonders gerne zurück. "Vor unserem Auftritt mussten wir uns außerhalb des Sets um die Ecke verstecken. Als die Klappe geschlagen wurde und es jeden Moment 'Und bitte!' heißen konnte, nutzte sie noch schnell die Gelegenheit, mich scherzhaft zu zwicken", erzählte Sina – sie habe sich beim Spielen ein empörtes Lachen verkneifen müssen.

Aber wie wurde die Blondine überhaupt am Set aufgenommen? "Das Team war total herzlich und humorvoll, sodass ich mich gleich wohl und aufgenommen gefühlt habe", betonte sie. Sie habe sich schon lange gewünscht, Teil der Daily-Produktion zu sein – und sei mit viel Neugier und Vorfreude in den Studios aufgetaucht.

Getty Images Alexandra Fonsatti bei "Alles was zählt"

Getty Images Schauspielerin Sina Zadra

RTL / Julia Feldhagen Jill Kaufmann (Sina Zadra) und Chiara Nadolny (Alexandra Fonsatti) in einer "Alles was zählt"-Szene

