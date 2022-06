Harvey Weinstein (70) wird erneut angeklagt! Seit März sitzt der einstige Holllywood-Produzent wegen zahlreicher Fälle sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung in Haft. Bereits im Januar wurden weitere Anschuldigungen gegen den gebürtigen New Yorker erhoben: Eine Frau behauptete, dass er sie in den Neunzigerjahren in einem Londoner Hotel sexuell missbraucht hätte. Nun ist es offiziell: Weinstein wurde wegen zwei weiterer Fälle unsittlicher Körperverletzung in Großbritannien angeklagt!

Wie Mirror berichtet, muss sich Weinstein von nun an sowohl in den USA als auch in Großbritannien vor Gericht verantworten. Den Berichten der Staatsanwaltschaft des Vereinigten Königreichs nach sollen sich die angeblichen Übergriffe im Jahr 1996 in London ereignet haben.

Das mutmaßliche Opfer soll damals eine Angestellte des 70-Jährigen gewesen sein. Dabei soll er die Frau dazu aufgefordert haben, ihn mit auf sein Hotelzimmer zu begleiten – wo es schließlich zu dem Übergriff gekommen sein soll. Weitere Einzelheiten über den Vorfall und den anstehenden Prozess sind bisher noch nicht bekannt.

