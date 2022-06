Das Curvymodel Ashley Graham begrüßte mit ihrem Ehemann Justin Ervin Anfang des Jahres ihre Zwillinge Malachi und Roman auf der Welt. Schon während ihrer Schwangerschaft präsentierte sich die Beauty selbstbewusst im Netz und lässt ihre Follower auch nach der Entbindung an ihrem Mama-Alltag teilhaben. Jetzt setzt sie ihre Kurven wieder gekonnt im Netz in Szene und sendet dabei eine ganz besondere Message an alle Mamas!

Nur fünf Monate nach der Geburt ihrer Zwillinge präsentiert sie auf Instagram stolz ihren After-Baby-Body. In ihrem neusten Video zeigt sich die Dreifach-Mama sexy in enger, durchsichtiger Radlershorts. Stolz dreht sie sich von rechts nach links und posiert für die Kamera. Darunter schrieb Ashley: "Dies ist mein starker, fünf Monate nach der Geburt, für zwei Jahre schwangerer Körper, so wie er ist."

Mit ihrem Video möchte das Model besonders alle frischgebackenen Mütter motivieren und richtet sich mit einer klaren Message an sie: "Ich poste dieses Video für alle Mamas, die sich noch nicht erholt haben und es vielleicht auch nie tun werden, und für alle, die daran erinnert werden müssen, dass ihr Körper in seiner wahrsten Form wunderschön ist."

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und ihre Zwillinge

Instagram / ashleygraham Ashley Graham mit den Zwillingen im Mai 2022

