Ashley Graham (34) hat ihre Twins total im Griff! Das US-amerikanische Curvymodel ist am Anfang des Jahres Mutter geworden. Nach Sohnemann Isaac ist die hübsche Brünette nun auch stolze Mama von ihren Zwillingen Malachi und Roman geworden. Nachdem es vorerst etwas ruhiger um die frischgebackene Dreifach-Mama geworden war, versorgt die Laufstegschönheit ihre Fans nun immer wieder mit Updates aus ihrem Baby-Alltag. Im Netz verriet Ashley nun ihre ganz besondere Still-Technik.

Anfang der Woche hatte Ashley schon einmal mit ihren Fans geteilt, dass sie ihre Zwillinge gleichzeitig stillt. In ihrer Instagram-Story gab die America's next Topmodel-Jurorin nun einen noch detaillierteren Einblick in ihre Technik. "Ich habe ein paar Wochen, viele Fehlversuche und Tränen gebraucht, um beide richtig anzulegen", räumte Ashley ein und fügte hinzu, dass ein Stillkissen ein absolutes Must-have sei. Dazu teilte die 34-Jährige einen intimen Schnappschuss mit ihrer Community, auf dem ihre beiden Sprösslinge gleichzeitig an jeweils einer Brust liegen.

Ashleys Follower sind total begeistert von den vielen privaten Still-Einblicken der TV-Bekanntheit. "Dieses Bild ist so stark. Die Power einer Frau" und "Das ist so schön und natürlich", freuten sich unter anderem zwei Fans über die Aufnahmen. "Girl, ich bin schon erschöpft mit nur einem Baby", scherzte ein anderer User.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und ihre Zwillinge

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und ihre Zwillinge im Mai 2022

Instagram / ashleygraham Ashley Graham mit den Zwillingen im Mai 2022

