Cora Schumacher (45) verrät, wie Ralf Schumacher (46) sie beim ersten Date um den Finger wickelte – dafür brauchte der ehemalige Rennfahrer nämlich offenbar nicht mehr als eine Unterhose! Von 2001 bis 2015 war die Blondine mit Michael Schumachers (53) Bruder verheiratet gewesen. Aktuell ist die Reality-TV-Bekanntheit in der Sat.1-Sendung Club der guten Laune zu sehen – in der vergangenen Folge erzählte sie ihren Mitstreitern nun von einem ihrer ersten Dates mit dem Motorsportler, das direkt in einer heißen Nacht endete!

An einem Nachmittag im sonnigen Thailand plauderte Cora mit Show-Kollegin Vanessa Mariposa (29) über die Anfänge ihres Kennenlernens mit Ralf. An einem Abend hatte es die heute 45-Jährige nämlich darauf angelegt, endlich die Nacht mit dem Rennfahrer zu verbringen: "Ich hatte damals das 'Heute will ich's wissen'-Kleid an für 39 Mark, so ganz hochgeschlitzt. Da hatte ich natürlich noch eine Superfigur, da war ich Anfang 20. [...] Da habe ich dann irgendwie total einen über den Durst getrunken und dann weiß ich nur noch, dass der Ralf gesagt hat, ich fahre dich dann nach Hause", berichtete Cora.

Doch damit nicht genug! An besagtem Abend bei Ralf zu Hause angekommen, habe er sie besonders charmant zum Übernachten überredet: "Dann saßen wir auf seiner Couch und ich dachte, jetzt küsst er dich gleich. Dann stand der auf, ging seine Wendeltreppe hoch und ich sitze da unten und denke mir, was machst du denn jetzt hier, du kommst hier nicht weg. Der kam einfach nicht wieder. Dann kam der auf einmal in der Unterhose die Treppe wieder runter so nach 20 Minuten und sagt ganz kotzig zu mir: 'Was ist denn jetzt, kommst du oder nicht?' Aber so ist er", verriet sie lachend.

"Club der guten Laune" ab dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher, Mai 2022

Getty Images Cora und Ralf Schumacher bei der Charity Gala "Ein Herz für Kinder", Dezember 2006

Getty Images Cora und Ralf Schumacher im Juli 2007

