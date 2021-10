Was geht da bei Cora (44) und Ralf Schumacher (46)? 2015 hatte sich das einstige Paar nach etwa 13 Ehejahren scheiden lassen. Aber so ganz kamen die beiden nicht voneinander los. Zwar zofften sie sich in den vergangenen Jahren teilweise heftig – in den sozialen Medien zeigten sich der Formel-1-Pilot und das Model dennoch immer wieder zusammen. Nun beweisen neue Bilder im Netz: Cora und Ralf verbringen weiterhin Zeit miteinander.

Auf ihrer Instagram-Seite teilte Cora jüngst ein witziges Bild von sich und ihrem Ex Ralf. Darauf hält die 44-Jährige dem Vater ihres Sohnes einen Hut an den Kopf, der an den Hut einer berühmten Comicfigur erinnert – der 46-Jährige scheint davon allerdings nicht allzu begeistert zu sein. "Da schaut der Lucky-Luke-Ralf gleich wieder grantig. Ich liebe es", scherzte die Rennfahrerin amüsiert – und versah den Schnappschuss mit ein paar grinsenden Emojis.

Etwa zur gleichen Zeit holte Ralf zum fotografischen Gegenschlag aus. Ebenfalls auf Instagram postete der Rennfahrer ein Foto von seiner Ex in einem Boho-Hosenanzug – und verglich sie prompt mit einer Vogelscheuche. "Zwillinge, oder?", fragte der gebürtige Hürther scherzhaft seine Community. Seine Fans nahmen es mit Humor. "Du bist so charmant, Ralf", schrieb ein Follower ironisch.

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher im August 2021

Anzeige

Instagram / ralfschumacher_rsc Cora Schumacher im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Ralf und Cora Schumacher im Dezember 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de