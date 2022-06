Sie zelebrieren ihre Liebe auch weiterhin! Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) traten im Mai ein Jahr nach ihrer Verlobung vor den Traualtar. Bei einer romantischen Zeremonie im italienischen Portofino gaben sich die beiden das Jawort. Als Mr. und Mrs. Barker zeigen sie der Welt, wie verliebt sie ineinander sind. Einige Fans nervt das ein wenig – doch davon lassen sich die Eheleute nicht beirren. Im Gegenteil – Kourtney und Travis luden nun zu einem Liebesdinner der anderen Art!

Via Instagram teilte die The Kardashians-Darstellerin einige Eindrücke des Abendessens, welches sehr an eine Zeremonie aus einem Vampirfilm erinnert. In dem Saal brannten überall Kerzen, antike Figuren schmückten den langen Esstisch. Große und kleine Kreuze sowie dunkelrote Weingläser setzten dem Ganzen nur noch mehr die düstere Krone auf. "Romeo-und-Julia-Stimmung zum Dinner", schrieb Kourtney dazu.

Die 41-Jährige führte im Übrigen eine Handtasche in Form eines echten Herzens mit sich – verziert mit ganz viel Strasssteinen. Zum Dessert gab es für das Ehepaar und seine Gäste einen herzförmigen Kuchen, der "Kravis für immer" zierte.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barkers Dinnertorte

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Handtasche

SIPA PRESS / ActionPress Travis Barker und Kourtney Kardashian in Portofino im Mai 2022

