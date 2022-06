Damit hat Yeliz Koc (28) wohl nicht gerechnet! Die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin ist momentan bei Kampf der Realitystars zu sehen. Während der Dreharbeiten kümmerte sich die Familie der Influencerin um ihre Tochter Snow Elanie. Auch ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht (30) war extra nach Thailand gereist, um für sein Kind da zu sein. Im Promiflash-Interview erinnerte sich Yeliz nun an die Zeit nach den Dreharbeiten zurück – und verriet dabei: Jimi hat zunächst gar nicht mit ihr geredet!

Im Gespräch mit Promiflash erzählte die 28-Jährige, dass sie sich sehr darüber gefreut hat, ihre Tochter endlich wiederzusehen. Das Aufeinandertreffen mit ihrem Verflossenen schien sich Yeliz allerdings etwas anders ausgemalt zu haben. "Jimi hat mich erst ignoriert", meinte sie im Interview. Der Schauspieler habe sich allerdings daraufhin recht schnell wieder gefasst. Woran seine Verstimmung wohl gelegen hat? Gut möglich, dass das mit ihrem Show-Flirt mit Paco Herb zusammenhing...

Im Halbfinale erspielte sich die Influencerin zuletzt ein Videotelefonat mit ihren Liebsten – und durfte vor dem großen Finale mit dem 30-Jährigen und der kleinen Snow sprechen. Darüber freute sich die gebürtige Hannoveranerin offenbar sehr. "Das war genau das, was ich gebraucht habe. Ich konnte meine Tochter sehen und das hat mir alles bedeutet", schwärmte das einstige Bachelor-Girl abschließend.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

